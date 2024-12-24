شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتيح لطلبة ثانوى عام تحديث بياناتهم استعدادا لامتحان الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر موقعها الرسمى رابط لتحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام الدراسي الحالي 2024,2025، على مستوى الجمهورية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق بداية يناير المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع والأنشطة و11 يناير للمواد الدراسية الأساسية حيث من المقرر أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام إلكترونية وورقية للطلاب غير الحاصلين على أجهزة التابلت المدرسى.

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتحديث بياناتهم https://moe-register.emis.gov.eg/

وجهت المدارس الثانوية طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت المدرسى بضرورة توصيل الجهاز بشبكة الإنترنت لتحديث الإصدار الجديد لمنصة الامتحان الإلكترونى ، موضحة أنه يوجد تحديث جديد لمنصة الامتحان،حيث أن أخر اصدار سويفت أسس APK، 1.9.13. وإصدار السويفت أسس APK.



وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.



