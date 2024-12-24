شكرا لقرائتكم خبر عن معرض السلع الغذائية بالجيزة سعر البيض بـ110 جنيهات للطبق والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة في حي جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، كرتونة بيض المائدة بـ110 جنيهات، وذلك ضمن ما يطرحه من منتجات وسلع غذائية أساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

يأتي المعرض في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المعرض مجهز بـ69 باكية ويشارك فيه 26 عارضا وشركة بهدف توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضراوات والفواكه اللحوم والدواجن التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة، ومن المقرر أن يستمر طوال اليوم لمدة أسبوعين لخدمة أهالي حي جنوب الجيزة.