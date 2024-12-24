شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: السواد الأعظم يظن أن التطرف محصور فى التطرف الدينى فقط والان مع تفاصيل الخبر

عبر الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، عن سعادته بالتواجد فى جامعة عين شمس العريقة، والمشاركة فى ندوة حوارية، تحت عنوان " التطرف وأثره على المجتمع "، مؤكدا أن هذا الموضوع من القضايا المهمة .

وأضاف مفتى الجمهورية ، فى كلمته خلال الندوة ، أن الحديث عن قضية التطرف ليس من باب الرفاهية من الأمور المهمة التى ينبغى أن تلتفت لها المؤسسات فى ظل الواقع الأليم الذى تعيشه المنطقة العربية فهى قضية العصر وحديث وموضع لكل وقت .

وأكد فضيلة المفتى أن الدين جاء لحفظ مقاصد كلية وأمام هذه المقاصد لا يمكن أن تستقيم الدنيا بدونها وهى مقاصد الدين والنفس والنسل والعرض والمال .

وتابع: من الظلم أن نقول على أن التطرف دينى ونترك أصحاب الأفكار الشاذة التى تدعو إلى المثلية وهدم الثقافة وغيرها ، ومن الخطأ التشدد بالدين ولابد من الفصل التام بين الدين والمتدينين فالدين جاء لتحقيق الخير للعباد .

وتوجه المفتى بالشكر لجامعة عين شمس باختيار هذا الموضوع ، لافتا إلى أن السواد الأعظم من الناس يظن أن التطرف محصور فى التطرف الدينى فقط.

تأتى الندوة في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية والدينية مما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

والندوة من تنظيم قطاع التعليم والطلاب -اتحاد طلاب الجامعة و أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.