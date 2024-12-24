شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. مشاركات البابا تواضروس فى المناسبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الكنيسة القبطة الأرثوذكسية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عدة منشورات توضح خلالها حصاد 2024، ومن بينها مشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المناسبات الوطنية خلال عام 2024.

وجاءت المناسبات ا

- الاحتفال بعيد الشرطة الـ72.

- احتفالية "قادرون باختلاف".

- المشاركة في حفل إفطار القوات المسلحة.

- المشاركة في حفل أكاديمية الشرطة.

- المشاركة في احتفالات نصر أكتوبر.

- المشاركة في احتفالية المرأة المصرية.

- حضور مراسم حلف الرئيس السيسي اليمين.

- المشاركة في ذكرى "تحرير سيناء".

يذكر أن تكريمات قداسة البابا لعام 2024، كانت حصوله على الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال مشاركة قداسته في مؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي" الذي تنظمه جامعة الدول العربية، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو للثقافة والعلوم.