شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات 3 إعدادى الفصل الدراسى الأول بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 جدول إمتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، بداية شهر يناير القادم، و تبدأ امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16

جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الفصل الدراسي الأول ( نصف العام ) للعام الدراسي 2024 / 2025

السبت ١٨ / ١ / ٢٠٢٥ اللغة الأجنبية - الهندسة

الإثنين ٢٠ / ١ / ٢٠٢٥ اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء

الثلاثاء ٢ / ١ / ٢٠٢٥۱ الجبر والإحصاء - التربية الفنية

الأربعاء ٢٢ / ١ / ٢٠٢٥ – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس ٢٣ / ١ / ٢٠٢٥ الدراسات الإجتماعية