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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات 3 إعدادى الفصل الدراسى الأول بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 11:02 ص
ينشر الخليج 365 جدول إمتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، بداية شهر يناير القادم، و تبدأ امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16
جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الفصل الدراسي الأول ( نصف العام ) للعام الدراسي 2024 / 2025
السبت ١٨ / ١ / ٢٠٢٥ اللغة الأجنبية - الهندسة
الإثنين ٢٠ / ١ / ٢٠٢٥ اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء
الثلاثاء ٢ / ١ / ٢٠٢٥۱ الجبر والإحصاء - التربية الفنية
الأربعاء ٢٢ / ١ / ٢٠٢٥ – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الخميس ٢٣ / ١ / ٢٠٢٥ الدراسات الإجتماعية
جدول امتحانات
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