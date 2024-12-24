شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى يشارك بندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت جامعة عين شمس، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، وذلك فى ندوة حوارية، تأتى تحت عنوان " التطرف وأثره على المجتمع " .



يأتى ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية والدينية مما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".



تأتي الندوة من تنظيم قطاع التعليم والطلاب -اتحاد طلاب الجامعة و أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.



الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية



الدكتور نظير محمد عياد



جانب من الندوة