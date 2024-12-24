شكرا لقرائتكم خبر عن الأمواج ترتفع لـ 3.5 متر.. تحذير بحرى اليوم الثلاثاء على هذه المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من نشاط للرياح الجنوبية الغربية على (مطروح - الإسكندرية)، و سرعة الرياح( 50- 60)كم/ساعة، و ارتفاع الأمواج من( 2.5-3.5 )م، وذلك اليوم الثلاثاء 24-12-2023 ولمدة 48 ساعة .

ويسود اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

ومتوقع اليوم تأثر البلاد بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.



