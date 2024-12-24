شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف خطورة حقن التخسيس.. اعرف كوارثها على الصحة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

نشرت هيئة الدواء المصرية فيديو معلوماتى يكشف خطورة استخدام حقن التخسيس على صفحتها الريمية على موقع التواصل الاجتماعى.

وقالت هيئة الدواء المصرية : حقن الدواء مش حل سحري، قبل ما تستخدمها لازم تسأل دكتور متخصص وصحتك أمانة، استشير الطبيب واهتم بسلامتك عشان تتجنب أي مشاكل.

ووجهت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة حول حقن التخسيس لتجنب مخاطرها وتضمنت :-

- وقف حقن التخسيس قبل العمليات الجراحية بـ7 أيام

- فى حال إصابة مريض سكر باعتلال شبكية العين يجب متابعة تطور المرض باستمرار

- يجب التأكد من مناسبة الحق للحالة

- فى حال الاصابة بالسكر يجب مراجعة الطبيب قبل الحصول على اى حقن

- فى حال اذا كنت مريض سكر يجب مراجعة الطبيب لتعديل الجرعات