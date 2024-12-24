شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل حول أخلاقيات استخدام الحيوانات المعملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 10:50 ص

نظمت اكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية ورشة عمل بعنوان أساسيات وأخلاقيات استخدام الحيوانات المعملية في البحث العلمي وبحضور 23 من اعضاء الهيئة البحثية. افتتح الورشة الدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي للاكاديمية و الدكتور اشرف حسين المشرف العام علي الاكاديمية والدكتورة جيهان حسني مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية.

شهدت ورشة العمل الجانب النظري والعملي تفاعلا ومشاركة جيدة من الحضور حول أخلاقيات ومهارات استخدام الحيوانات المعملية كأحد الأدوات الهامة في البحث العلمي وطالب الحضور بمزيد من الدورات التدريبية التخصصية في هذا المجال.

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