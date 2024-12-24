شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللحمة البلدى فى معرض السلع الغذائية بالجيزة.. 280 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة في حي جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، اللحوم بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يطرحه من منتجات وسلع غذائية أساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

يأتي المعرض في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وعرض المعرض، الذي افتتحه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أمس الإثنين، بموقع سوق السمك القديم بجنوب الجيزة بعد تطويره وتجهيزه، كيلو اللحوم البلدي بـ280 جنيهًا، كيلو الكبدة البلدي بـ250 جنيهًا، وطبق اللحوم المستوردة زنه 900 جرام بـ180 جنيها ، وطبق البرجر زنه 500 جرام بـ 80 جرام وطبق الكفتة البلدي زنه 500 جرام بـ80 جنيهًا، وطبق اللحمة المفروم المستورد زنه 900 جرام بـ 180 جنيهًا.

وأكد محافظ الجيزة، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من المبادرات على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني تهدف إلي توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد إحتياجاتهم بأسعار مخفضة.