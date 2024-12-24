شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم مشروع التنمية المجتمعية للجوالة بزيارة لقصر الأميرة خديجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب ومركز التدريب الكشفي بـ جامعة حلوان مشروع التنمية المجتمعية لجوالة الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية .

حيث تم تنفيذ زيارة لقصر الأميرة خديجة بحلوان بصحبة أطفال دار أيتام تابعة لإدارة التضامن الإجتماعى بحلوان، كما تمت زيارة المكتبة والمعرض وعرض فيلم كرتوني وتوزيع ملابس وهدايا على الأطفال بالإضافة لتنفيذ بعض الألعاب الترويحية معهم و التدريب على بعض المهارات الكشفية.

تم ذلك تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، وتنظيم طارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

تمت فعاليات الزيارة بالتنسيق مع أشرف إمام مدير عام المكتبات بالجامعة، و أشرف صقر مدير عام مكتبة قصر الأميرة خديجة فرع مكتبة الإسكندرية بالقاهرة.