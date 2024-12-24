شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث القطن ينظم برنامجا تدريبيا حول تقدير القيمة التكنولوجية للقطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ينظم معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة دورة التدريبية في مجال "تقدير القيمة التكنولوجية للقطن المصرى" لمدة 5 أيام بحضور 30 مشاركاً من كوادر الباحثين الزراعيين والمهندسين العاملين بالتقاوي والارشاد الزراعي، وذلك في إطار خطة مركز البحوث الزراعية التدريبية وبرنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري بالدول العربية، من اجل الاهتمام بـ التدريب والارشاد علي كافة المستويات العلمية والعملية.

أوضح الدكتور مصطفى عمارة وكيل معهد بحوث القطن أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة المهندسين الزراعيين والباحثين للمساهمة الفعالة في إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، و التعرف على طرق واساسيات نظم استدامة إنتاج القطن وعلاقتها بصفات الجودة والقيمة المضافة للقطن المصرى "أهميتها ــ طرق قياسها"، وكذلك نمو وتطور الياف القطن وعلاقته بالتغذية، و تقييم جودة الرتب للقطن المصري عن طريق أستخدام الأجهزة الحديثة لتقييم جودة الألياف، وكيفية غزل القطن وتقدير خواص جودة الخيوط مع تقليل الفاقد أثناء التصنيع بالاضافة الي كيمياء صناعة النسيج ثم في النهاية التعرف علي اساليب تدوير المخلفات الزراعية والاستخدام الآمن للمخلفات الزراعية واعادة تدوير مخلفات مصانع الغزل.

وأشارت الدكتورة عبير عرفة وكيل المعهد لشؤون البحوث إلى أنه يتم التدريب علي طرق إنتاج قطن عضوي نظيف مستدام مطابق لمعايير الجودة العالمية، والتقليل من المبيدات، والأسمدة، واستخدام المياه، والحفاظ على التربة، والتعرف علي مفاهيم والحلول تحقيق الاستدامة، وتشمل كذلك الاختبارات التكنولوجية، وتكنولوجية تدوير المخلفات، وإنتاج أسمدة وصبغات طبيعية وألياف صديقة للبيئة.