شكرا لقرائتكم خبر عن سعر لتر زيت الطعام 60 جنيها بمعارض السلع الغذائية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة في حي جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، زيت الطعام بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يطرحه من منتجات وسلع غذائية أساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وطرح المعرض عبوة زيت الخليط زنة 700 مللي بـ44 جنيهًا، عبوة زيت الخليط زنة 750 مللي بـ54 جنيهًا، عبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بسعر يتراوح ما بين 60 و73 جنيهًا، عبوة زيت الخليط زنة 3 لتر بـ155 جنيهًا، عبوة زيت الخليط زنة 5 لتر بـ295 جنيهًا،

كما طرح عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ65 جنيهًا، عبوة زيت عباد زنة 3 لتر بـ195 جنيهًا، عبوة زيت ذرة زنة 800 مللي بـ67 جنيهًا، عبوة زيت ذرة زنة 3 لتر + "كيس سكر هدية" بـ235 جنيهًا، سمنة زنة 1 كجم يتراوح ما بين 65 و80 جنيهًا، سمنة زنة 2 كجم يتراوح ما بين 130 و155 جنيهًا.

ويوفر المعرض، الذي افتتحه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أمس الإثنين، بموقع سوق السمك القديم بجنوب الجيزة بعد تطويره وتجهيزه، كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والخضراوات، والفواكه، واللحوم، والدواجن، بأسعار مخفضة.



