شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المديريات التعليمية والإدارات جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية استعداداً لتقييم الطلاب فى الترم الأول، وكشفت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول عن أنه تم مراعاة عدم عقد امتحانات أيام 6-7-8-19 يناير المقبل بسبب أعياد الإخوة المسيحيين، كما تم مراعاة المواعيد المحددة لعقد الاختبارات، بحيث تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع 11 يناير المقبل وتستمر حتى 23 حسب جدول كل صف دراسى، حيث طالبت الإدارات التعليمية والمديريات الطلاب بمتابعة الجداول فى المدارس للتعرف على ترتيب المواد وموعد أداء امتحان كل مادة دراسية.

حددت المدارس الثانوية تعليمات أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الأول كالتالى:

- ارتداء الزي المدرسي كاملا البنطلون السليم والتيشرت الخاص بالصف ، ويحرم الطالب المخالف بما ينص عليه القانون في حالة ارتداء البناطيل المقطعة، والتيشيرت المخالف.

- الحضور يكون قبل بدء اللجنة بنصف ساعة على الأقل

- منع ارتداء الطالب سلاسل وحظاظات وما شابه ذلك فهو محظور على الطالب.

- الطالب الذي يتعمد التأخير ، ويضبط حضوره متأخرا عن موعد بدء الامتحان لن يسمح له بدخول اللجنة ، ويتم تسجيله غيابا عن المادة التي تأخر عنها .

وأعلنت المدارس حالات الإبعاد من الامتحان :

- استخدام التليفون المحمول بأي شكل من الأشكال التحدث أو التصوير.

- التشاجر أو التعدى بالقول الخارج عن الأدب بين الطلاب فالمدرسة ساحة للعلم.

- الحضور إلى الامتحان متأخرا بعد الفترة القانونية المسموح بها .

- الخروج عن حدود اللياقة والأدب في التعامل مع معلمي ومعلمات المدرسة .

- حيازة الطالب لأى نوع من أنواع الأسلحة أو أي شكل من أشكال الأسلحة الأخرى، حيث يعرضه ذلك للمساءلة القانونية بالمدرسة.

- التدخين : الطالب الذي يضبط وهو يقوم بالتدخين داخل المدرسة ، أو بحوزته سجائر تتخذ الإجراءات تجاهه بحرمانه من أداء الامتحان ، وفصله من المدرسة فصلا نهائيا لسوء سلوكه .



