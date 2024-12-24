شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع القطاع القنصلى جهود تطوير الخدمات القنصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اجتماعًا مع القطاع القنصلي بالوزارة؛ للوقوف على آخر التطورات بالنسبة لجهود تطوير الخدمات القنصلية، وذلك في إطار تيسير إجراءات المعاملات القنصلية للمواطنين المصريين بالخارج.



وأكد وزير الخارجية، أهمية تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج لتلبية احتياجاتهم القنصلية بشكل سريع وفعال، مشيراً إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتيسير المعاملات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين.



وشدد على أن الخدمات القنصلية الرقمية تعد جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية، مؤكدا ضرورة تدريب الكوادر القنصلية على استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف - في بيان اليوم الثلاثاء - بأن الاجتماع تناول جهود تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، والخطوات الجارية لتنفيذ خطة شاملة لرقمنة الخدمات القنصلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتنفيذها، والتي تهدف إلى تسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين المصريين في الخارج، بما في ذلك إنشاء منصات إلكترونية تفاعلية تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات القنصلية عن بُعد، مثل استخراج الوثائق الرسمية وتجديد جواز السفر، بالإضافة إلى تقديم طلبات الخدمات بشكل إلكتروني.



وفي السياق، أطلع مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير تامر المليجي، وزير الخارجية على تطورات الآلية الجديدة لإصدار جواز السفر للمصريين في الخارج، والتي من المقرر البدء في تطبيقها مع عدد من البعثات المصرية؛ بما سيسمح بتقليل الفترة الزمنية لاستخراج جواز السفر لأيام معدودة؛ بعد أن كانت تستغرق شهور.