شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. زيادة دعم السلع والخبز المدعم لـ135 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار عام 2024 ما يقرب من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالى 61.5 مليون مستفيد شهريا، بإجمالى دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالى دعم الخبز والسلع التموينية فى موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.

وعلى مدار الـ 5 أشهر الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى تعزيز المخزون الاستراتيجى للقمح حيث يتجاوز 5 أشهر حاليا، وذلك بعد اتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات وتوسيع مناشئ استيراد الاقماح من الخارج مما عزز المخزون، كما نجحت الوزارة أيضا فى زيادة مخزون كافة السلع الأساسية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع سوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%.