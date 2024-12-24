شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات نصف العام.. تقييم الطلاب ينطلق بداية يناير وإجازة بسبب الأعياد والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المديريات التعليمية والإدارات إعلان مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تمهيدا لتقييم الطلاب فى الترم الأول حيث حددت المديريات موعد بدء الاختبارات على أن تنطلق بداية يناير المقبل من 2 يناير 2025 بالمواد الدراسية التى لا تضاف للمجموع على أن يحصل الطلاب على إجازة أيام 6-7-8-19 يناير بسبب أعياد الإخوة المسيحيين، حيث راعت المديريات أن تكون مواعيد الاختبارات بعيدة عن الإجازات الرسمية، ويتم التقييم بداية من 11 يناير المقبل بالمواد الدراسية الأساسية التي تضاف درجاتها إلى مجموع الطالب بالفصل الدراسي الأول.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة موعد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع لـ صفوف النقل : من يوم الخميس 2025/1/2، حتى يوم الخميس 2025/1/9 .

امتحانات الصف الثالث الابتدائى وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15.

امتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله في الفترة من السبت الموافق 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16.

امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16.

امتحانات النقل الإعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11، حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم السبت الموافق 2025/1/18 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23 .

امتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادله من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

امتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23.