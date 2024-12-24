شكرا لقرائتكم خبر عن المطران جورج شيحان يترأس قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

يترأس المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية، القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس يوسف المارونية، وذلك مساء يوم 24 ديسمبر، ويشاركه عدد من الآباء الكهنة: نادر جورج ، نبيل هب الريح ، جو طيره ، جورج خطار .

وتقدم جوقة القديس يوسف مجموعة من تراتيل الميلاد بقيادة الأب جورج خطار، وكان مطران الكنيسة المارونية، قدم الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العام الماضى الذى أرسل برقية تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذى أناب عنه السيد محمد عاطف امين عام رئاسة الجمهورية، والعميد أيمن موسي مندوبا عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقال المطران جورج شيحان عند ميلاد المسيح- النور الذي يخرق الظلمات : يمحي الكابة والحزن واليأس ، ويحرر أسرى الذات وأسري البشر والأيديولوجيات . نوره يشعل الإيمان ، وينعش الرجاء، ويملأ الدنيا محبة . فتمت نبوءة اشعياء " الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، وعلي الساكنين في بقاع الظلام أشرق عليهم نور " ( أش ٩:١) .

وأضاف "شيحان" خلال الكلمة التي القاها مساء اليوم ، يسعدني في هذه المناسبة أن اعرب لكم باسم أبرشية القاهرة المارونية وأقدم أطيب التهاني وأخلص التمنيات بميلاد المسيح، مخلص العالم وفادي الإنسان، بهجة القلوب ورجاء الشعوب . فنهتف معا : " ولد المسيح، هللويا"