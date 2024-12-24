شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الإنذار وسط البلاد بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جيش الاحتلال يؤكد تفعيل صفارات الإنذار وسط البلاد بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية .

ومن جهة أخرى، تواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.