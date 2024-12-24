شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإسكان تكشف تفاصيل مد التسجيل وآخر موعد لشراء استمارة الطرح الخامس والان مع تفاصيل الخبر

قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الطرح الخامس لشقق الإسكان لاقى إقبالا كبيرا من المواطنين للتقديم على الشقق السكنية، مضيفا أن الطرح الخامس يتم عرض 87 ألف وحدة سكنية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أنه تم مد أسبوعين للتسجيل على الموقع فقط، ولكن التقديم سينتهى خلال آخر شهر الجاري فقط، مضيفا أن لابد من رفع الأوراق المطلوبة على الموقع بطريقة صحيحة، حتى لا يقع المواطن فى مشكلة، وعند الوقوع في مشكلة عليه الاتصال بخدمة العملاء.

وتابع أنه تم رصد حجم ضخم جدا لخدمة العملاء بسبب إدخال بيانات خطأ على الموقع، ويتم حلها مباشرة.

