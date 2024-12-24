شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات الكريسماس فى ربوع مصر.. رسالة سلام ومحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتألق شوارع مصر بألوانها الزاهية وأضوائها المتلألئة، مع اقتراب موعد عيد الميلاد المجيد، ففى هذا البلد العريق، تتداخل الحضارات والتقاليد، ويحتفل المسيحيون بعيد ميلاد المسيح بفرح كبير.

وتتألق فى مصر ألوان الفرح والبهجة فى كل عام مع اقتراب ليلة رأس السنة، حيث تنتشر الاحتفالات فى كل ركن من أركان البلاد هذا العام، حيث شهدت الاحتفالات نكهة خاصة، وتضافرت الجهود لتقديم تجربة لا تُنسى للسكان والزوار على حد سواء.

وأما بالنسبة لاحتفالات رأس السنة فمن المتوقع أن تبدأ ليلة رأس السنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، واليوم الأول من العام الجديد هو يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

وتشهد الأماكن السياحية الشهيرة، مثل الأهرامات والكنائس، إقبالاً كبيراً من الزوار والسائحين، وتتنافس الفنادق والمراكز التجارية على تنظيم حفلات موسيقية ضخمة، وتقديم عروض ترفيهية متنوعة، وتزين الشوارع بالأضواء واللافتات الاحتفالية، وتشهد الميادين الرئيسية حشوداً من الناس للاحتفال.