شكرا لقرائتكم خبر عن مسعفان بمحافظة سوهاج يردان أمانات بقيمة 850 ألف جنيه لأسرة تعرضت لحادث والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الإسعاف إن مسعفين فى محافظة سوهاج قاموا برد 850 ألف جنيه أمانات لأسرة تعرضت لحادث كبير على طريق سوهاج البحر الأحمر الصحراوى

وأضافت هيئة الإسعاف أن المسعفين الذين ردوا المبلغ، هم عمرو يسري، وأبوبكر زغلول، وكانوا قد أسعفوا أسرة كاملة تعرضت لحادث عنيف على طريق سوهاج البحر الأحمر الصحراوي، وبعد إسعاف ونقل المصابين للمستشفى اكتشفوا أن هناك حقيبة ضمن متعلقات الأسرة بها مبلغ نقدي يقارب 850 ألف جنيه.

وتابعت هيئة الإسعاف: :بلا تردد، بدأ المسعفون الاتصال بالأقارب وأهل المصابين وسلموهم المبلغ" .