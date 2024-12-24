شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا الثلاثاء أجواء شديدة البرودة والصغرى بالقاهرة 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود يوم غدا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالباً بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

رئيس الوزراء يوجه بصرف مستحقات 685 شركة استكملت مستنداتها وعرض تقرير أسبوعى عليه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض تفاصيل مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة جرجوب الاقتصادية، وكلف بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب، لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة.

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بالمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن وجود رسالة منسوبة لنزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن التشكيك بالأوضاع داخل المركز بزعم ضيق أماكن الإحتجاز، وعدم وجود مستشفى أو أماكن للتريض والزيارات. وزيرا خارجية مصر والصومال يؤكدان ضرورة ترفيع العلاقة لمستوى "الشراكة الاستراتيجية" أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد معلم فقي وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، مباحثات ثنائية بالقاهرة اليوم الاثنين. شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، فعاليات إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago كتصنيف متفرد للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، وذلك للعام الثالث على التوالي، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور عبدالمجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورؤساء المراكز البحثية وقيادات الوزارة، وممثلي دول (تونس، الأردن، ليبيا، العراق، اليمن، السعودية)، وبمشاركة الأستاذ محمد أيسطي نائب رئيس شركة إلسيفير للخدمات التحليلية والبحثية، والسيد إيسيدرو إغيليو المستشار العلمي لمؤسسة سيماجو العالمية، وباقي الدول الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تنبيه مهم للطلبة المصريين فى الخارج بخصوص التقدم لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2024،2025، مشددة على أنه سوف يتم غلق باب التسجيل على الموقع يوم الثلاثاء القادم 31 ديسمبر 2024، وعلى أولياء الأمور الذين لم يقوموا بدفع المصروفات حتى الآن وتسجيل بيانات الطلاب سرعة الانتهاء من ذلك. أعلن الدكتور مصطفى عمارة وكيل معهد بحوث القطن للإرشاد والتدريب بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عقد المزاد السادس لبيع محصول القطن الزهر بمقر الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2129 لسنة 2018" والقرار الوزارى المشترك رقم "25 لسنة 2024" فى شأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2024/2025. ‫وزارة الزراعة: بيع 275.554 قنطار من قطن الزهر فى المزاد السادس وزيرا خارجية مصر والصومال يؤكدان ضرورة ترفيع العلاقة لمستوى "الشراكة الاستراتيجية"التعليم العالى: حصول مصر على 5 مراكز ضمن الـ10 الأوائل بتصنيف سيماجو 2024وزارة التعليم: 31 ديسمبر آخر موعد للتقديم لامتحان الطلبة المصريين في الخارج

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قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن الكرملين رفض التقارير التي تفيد بأن أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا تسعى إلى الطلاق وتريد العودة إلى بريطانيا. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود يوم غدا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية. الطقس غدا الثلاثاء 24-12-2024 أجواء شديدة البرودة والصغرى بالقاهرة 13 درجة الكرملين ينفى رغبة زوجة بشار الأسد فى الطلاق منه والعودة إلى بريطانيا

رئيس الوزراء يوجه بوضع تصور نهائى لإنشاء منطقة اقتصادية بجرجوب لعرضه على رئيس الجمهوريةوزارة الداخلية تنفى شائعات التشكيك فى أوضاع مراكز الإصلاحالداخلية تضبط 448 قطعة أثرية بحوزة مهرب.. صور