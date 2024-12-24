شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: صرف دعم نقدى للأسر الأولى بالرعاية ضمن تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ويتم صرف دعم نقدى للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "تكافل وكرامة "

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بتوجيهات القيادة السياسية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية التى لديها أطفال، وكذلك السيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والأيتام، وذوى الإعاقة، وكبار السن الفئات الأولى بالرعاية، ويبلغ إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، إضافة إلى توفير العديد من الخدمات للأسر المستفيدة حيث يتم سداد المصروفات الدراسية لأبناء الاسر، ما يؤكد حرص الدولة على توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئات، كما أن برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى لم تعد تقتصر على صرف الدعم النقدى فقط للأسر الأولى بالرعاية وإنما امتدت لتشمل العديد من الخدمات الأخرى، حيث تنفذ الوزارة أيضا برنامج "لا أمية مع تكافل " لمساعدة السيدات فى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى فى تعليم القراءة والكتابة ومحو أميتهن.