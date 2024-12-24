شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من منخفض سطحى متعمق يؤثر على هذه المناطق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تمركز منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا ويكون تأثيره على بلادنا هو الرياح الجنوبية الغربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما تشهد البلاد اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط (اسكندرية - مطروح ) ويصل ارتفاع الأمواج إلى( 2.5-3.5)م، وتكون الأجواء مائلة للبرودة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء كما أنا هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، يرجى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة ليلا وفي الصباح الباكر.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود يوم غدا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر .

ومتوقع غدا تأثر البلاد بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.