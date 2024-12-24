شكرا لقرائتكم خبر عن 31 ألف فائز.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار، واللجنة العليا للحج والعمرة، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن نتائج قرعة الحج والسفر عبر شركات السياحة "الحج السياحي".

ويمكن معرفة نتيجة قرعة الحج السياحى من خلال الرابط التالي:

https://hij.moi.gov.eg

وكشف الأرقام عن إجمالى عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحى، الحصة النظامية بلغ 36 ألف تأشيرة، والمخصصة للهيئات 4672، وتم تقسيم أعداد التأشيرات فى الحصة النظامية إلى 6500 للخمس نجوم، و17 ألف للاقتصادى، و7500 للحج البرى، بإجمالى 31 ألف تأشيرة تم طرحها فى القرعة.

وعدد المتقدمين للحج السياحى بلغ 58 ألف و93 مواطن، مقسمة إلى 32 ألف و671 إناث، بنسبة 56.2%، و25 ألف و422 ذكور، بنسبة 43.8%.

وإجمالى عدد الشركات التى تقدمت برغبتها فى تنظيم الحج وتقدمت بطلبات على البوابة بلغ 1236 شركة، من بينهم 230 لمستوى الخمس نجوم، و788 للمستوى الاقتصادى، و218 للحج البرى.