شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية: لقاء الوزير بدر عبد العاطي مع نظيره الصومالي مثمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير تميم خلاف، لقاء وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي اليوم الاثنين بـ"المثمر".



وقال المتحدث الرسمي- في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - إن الوزيرين ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب، وتشكيل بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال.