شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الاثنين 23-12-2024.. أجواء شديدة البرودة ليلا وصقيع بمختلف المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 23-12-2024، حيث حذرت هيئة الأرصاد من أجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل وفى الصباح الباكر، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 12 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

ويشهد اليوم الإثنين، اضطراب فى الملاحة البحرية على مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09.