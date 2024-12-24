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جدول امتحانات شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة 2024/2025

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القاهرة - سامية سيد - محمد صبحي - سارة وائل

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 01:00 ص

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عبر صفحة الأرشاد والتسجيل للكلية عن جدوال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025.

ومن المقرر ان تبدأ شعبة اللغة الإنجليزية يوم السبت الموافق 28/12/2024.

 

2

الجدول

3

جدول الامتحانات
 

 

شعبة اللغة الإنجليزية

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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