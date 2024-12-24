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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد صبحي - سارة وائلالثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 01:00 ص
أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عبر صفحة الأرشاد والتسجيل للكلية عن جدوال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025.
ومن المقرر ان تبدأ شعبة اللغة الإنجليزية يوم السبت الموافق 28/12/2024.
الجدول
جدول الامتحانات
شعبة اللغة الإنجليزية
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