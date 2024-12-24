شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية العام الحالى لـ 7.81 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

شهدت صادرات مصر الزراعية الطازجة ارتفاعاً منذ أول العام الحالي حتى منتصف ديسمبر زيادة بنحو 11% عن نفس الفترة من العام الماضى لتسجل 7.81 مليون طن مقابل 7.5 مليون طن، لتحتل الموالح المركز الأول بـ 2 مليون و326 طن، بزيادة 12% عن نفس الفترة من العام الماضى الذى سجلت فيه 2.75 مليون طن.

وارتفعت صادرات مصر من البطاطس 4% لتسجل 980 ألف طن مقابل 944 ألف طن عن نفس الفترة، والبطاطا أيضاً إرتفعت بنسة 22% لتسجل 229 ألف طن مقابل 187 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضى، فيما انخفضت الصادرات من 3 محاصيل منها الطماطم التي سجلت 51 ألف طن مقابل 74 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضى، والبصل من 412 ألف طن لـ 310 ألف طن والثوم من 32.6 ألف طن لـ 24.8 ألف طن.

وقفزت صادرات الفاصوليا "الطازجة - الجافة" 56% لتسجل 274 ألف طن مقابل 175 ألف طن عن الفترة نفسها، وكذلك المانجو التي سجلت 147 ألف طن مقابل 106 ألف طن العام الماضى، بينما تراجعت صادرات الرمان من 126 ألف طن إلى 117 ألف طن الموسم الحالي، وكذلك الجوافة من 17.7 ألف طن إلى 17.3 ألف طن.