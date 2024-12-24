شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يحيل مديرى 3 مدارس بالصف للشئون القانونية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارات الصف، العياط، والبدرشين، للتأكد من سير العملية التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وخلال زيارته لمدرسة العطيات للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الصف التعليمية، شدد وكيل الوزراة، على تفعيل الإشراف اليومي، وتجديد لوحة الجمهورية في الفناء، مع لصق القسم والعلم داخل الفصول، والاهتمام بالنظافة، موجهًا بتحويل مدير المدرسة إلى الشؤون القانونية لتقصيره في تنفيذ التعليمات.

ووجه وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسة الشرفا الابتدائية المشتركة بالصف، برفع مستوى النظافة، وتجديد العلم في الفناء، مع تعزيز الأنشطة التربوية وتفعيل الإشراف اليومي، موجهًا بإحالة مدير المدرسة للتحقيق بسبب الإهمال الواضح في أداء عمله.

ولاحظ وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسة الشرفا الإعدادية التابعة لإدارة الصف التعليمية، ارتفاع نسبة الغياب، موجهًا بتغيير العلم في الفناء، وتحويل مدير المدرسة، ومدير المرحلة، والتوجيه المالي، ومسؤول الوحدة المنتجة إلى الشؤون القانونية، وتشكيل لجنة لفحص ملفات الطلاب والوحدة المنتجة ورفع تقارير يومية عن الأداء.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر لجيهان عباس، مديرة مدرسة الإبداع التابعة لإدارة العياط التعليمية، وكرمها، لتفانيها في العمل وتفعيل سجل القرائية، والإشراف اليومي، والحفاظ على نظافة المدرسة.

ولاحظ، وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسة مزغونة الثانوية التجارية المشتركة التابعة لإدارة البدرشين التعليمية، عدم رصد درجات الطلاب، موجهًا بإحالة معلم اللغة الفرنسية إلى الشؤون القانونية بالمديرية بسبب تقصيره.

وقدم الشكر لمدير مدرسة مزغونة الابتدائية، على التزامه بتفعيل الإشراف اليومي، وتطبيق الخطة العلاجية للطلاب، والحفاظ على نظافة المدرسة.