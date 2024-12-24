شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-12-2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 24-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 43: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:24 م الإسكندرية الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:22 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 2:45 م

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:27 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 م

موعد صلاة العصر 2:37 م

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء 6:19 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:00 ص

وقت صلاة الظهر 11:43 ص

موعد صلاة العصر 2:35 م

وقت صلاة المغرب 4:55 م

وقت صلاة العشاء 6:15 م. مواقيت الصلاة فى أسوان

مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 46: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:08 م

موعد صلاة العشاء 6:25 م

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