شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-12-2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 24-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 43: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:24 م
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 2:45 م
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:27 م.
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 2:37 م
موعد صلاة المغرب 4:57 م
موعد صلاة العشاء 6:19 م.
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
وقت صلاة الظهر 11:43 ص
موعد صلاة العصر 2:35 م
وقت صلاة المغرب 4:55 م
وقت صلاة العشاء 6:15 م.
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 46: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م
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