شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء آخر موعد لتقديم البيانات لحضور قداس العيد بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية تنويه بخصوص المشاركة في قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذكر أن آخر موعد لتقديم البيانات للمشاركة في قداس العيد الأربعاء المقبل.

شروط وإجراءات حضور قداس عيد الميلاد

1- المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

2- للمشاركة في صلوات قداس العيد يجب تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) وباقي الإيبارشيات أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل عام البطريركية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

3- سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذي قدم له بياناته مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن 5 سنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم بعد تقديم صورة من شهادة الميلاد.

4- آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024.

علما بأنه يمكن الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي ستوفرها الكنيسة التابع لها الفرد، حيث لن توفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث في سنوات سابقة، كما سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها.

وستفتح أبواب الكاتدرائية يوم الاثنين 6 يناير الساعة السادسة مساءً، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداس سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساءً.

مع ضرورة الالتزام بإحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وكذلك أصل الدعوة الخاصة مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة، وسوف يعلن لاحقًا عن أرقام بوابات الدخول ومسارات الوصول إلى الأماكن داخل الكاتدرائية، مع الحفاظ على عدم حضور أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.