شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: التوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة خلال الثلاث سنوات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم توفير تقاوى الموسم الشتوي الحالي لمحاصيل "القمح - البرسيم - الفول البلدي – الشعير" من الأصناف عالية الانتاجية وتحقيق العدالة، وتوزيعها على المزارعين بجميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية.

أضاف فاروق أنه من المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة التوسع في توطين إنتاج تقاوي الخضر محلياً، بالتعاون مع بعض الجهات والشركات الأجنبية للإنتاج المشترك لـ تقاوي محاصيل الخضر، في مجال انتاج تقاوي الخضر مثل هجن "الطماطم، الخيار، الفلفل" كمرحلة أولى.

أشار فاروق إلى أنه فى مجال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لتوزيعها على المزارعين، تلاحظ أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بعملية الإكثار ومحطات الغربلة والتخزين وتوفير الكميات من التقاوي الجيدة لتغطية كل المساحات المستهدفة للمحاصيل الإستراتيجية، ونستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة خاصةً للمحاصيل الاستراتيجية ومنها "لقمح - الذرة - القطن - الأرز - فول الصويا" خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك للعمل على توفيرالتقاوى من الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية بما يمكن الفلاح من زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه وبالتالى زيادة الدخل.