شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الطماطم اليوم الإثنين 23-12-2024 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين 23-12-2024، الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وتستمر الوزارة اليوم، في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع الشركات التابعة لـ وزارة التموين، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

يذكر أن عام 2024 شهد نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

ونفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل "أهلاً رمضان"، و"أهلاً مدارس"، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

