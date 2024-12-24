شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تطهير مصرف الرزقة بقرية أبو صير والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تطهير مصرف الرزقة بقرية أبو صير بمركز البدرشين، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

جاء ذلك بعد تلقى المحافظة شكوى أهالى القرية من تضررهم من ارتفاع منسوب مياه المصرف وتسربها بعدد من شوارع القرية.

وشدد نائب المحافظ، خلال متابعته لأعمال التطهير على استكمال التطهير للمصرف لضمان انتظام دورة الصرف للمسار بالكامل دون وقوع أي مشكلات أو معوقات والتأكد من رفع كافة المخلفات بمسار المصارف بنطاق المركز والبدء في تنفيذ منظومة الجمع السكني بالقرية تحت إشراف مجلس المدينة.

والتقى نائب المحافظ، عددًا من أهالي القرية، مؤكدًا لهم أنه جارٍ التعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب المصرف، لافتًا إلى أنه تم التدخل السريع من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع أجهزة الري، إذ تم الدفع بحفارات ولوادر وسيارات شفط كخطوة أولى لسرعة شفط المياه الناتجة عن المصرف فور تلقي المحافظة شكوى الأهالي.

ورافق نائب المحافظ، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومسئولي الري والصرف بالمحافظة.