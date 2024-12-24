شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تنظم دورة تدريبية بعنوان "استراتيجية العدالة الرقمية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة العدل من تنظيم ندوة تعريفية بعنوان "استراتيجية العدالة الرقمية " لوزارة العدل وجميع الجهات والهيئات الرقمية، حاضر فيها المستشار محمد وجدى، مستشار وزير العدل للمعلومات والتقنية، وتهدف الاستراتيجية إلى التكامل الرقمي بين جميع الجهات والهيئات القضائية لتيسير التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك برعاية المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس قضايا الدولة، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتطوير وتنمية المهارات الرقمية وتنفيذ مستهدفات مصر الرقمية لتحقيق رؤية مصر (2030 ) للتحول الرقمي، ووفقاً لتعليمات المستشار نائب رئيس الهيئة أحمد ثابت، الأمين العام للهيئة.



قضايا الدولة تنظم دورة تدريبية بعنوان "استراتيجية العدالة الرقمية" قضايا الدولة تنظم دورة تدريبية بعنوان "استراتيجية العدالة الرقمية"



دورة تدريبية بهيئة قضايا الدولة قضايا الدولة



جانب من الدورة جانب من الدورة



قضايا الدولة تنظم دورة تدريبية عن العدالة الرقمية قضايا الدولة تنظم دورة تدريبية عن العدالة الرقمية



دورة تدريبية عن "استراتيجية العدالة الرقمية" دورة تدريبية عن "استراتيجية العدالة الرقمية"