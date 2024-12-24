شكرا لقرائتكم خبر عن أول دورة تدريبية لنواب رئيس قضايا الدولة على التطوير الرقمي والتقني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية الأولى بعنوان "أساسيات الحاسب الآلى والتحول الرقمى" لنواب رئيس هيئة قضايا الدولة بمقر مركز التدريب الرقمى والتطوير التقنى بحدائق أكتوبر.

وذلك فى إطار حرص الإدارة العامة لشئون التحول الرقمى بالأمانة العامة على تطوير مهارات وإمكانات مستشارى هيئة قضايا الدولة وفى ضوء تطوير منظومة التحول الرقمى بالهيئة؛ وتماشياً مع جهود الدولة المصرية لتطوير وتنمية المهارات الرقمية وتنفيذ مستهدفات مصر الرقمية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى والأمان والوعى الرقمى، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتوجيه من المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس قضايا الدولة، والمستشار أحمد ثابت إبراهيم، نائب رئيس الهيئة "الأمين العام".

يهدف البرنامج التدريبى لتنمية القدرات الرقمية وتنمية الوعى التكنولوجى لدى مستشارى الهيئة، ويأتى البرنامج فى إطار تنفيذ خطة التدريب والتطوير المؤسسى بجميع فروع الهيئة بمحافظات جمهورية مصر العربية.

وتناول التدريب العديد من المحاور الخاصة بأساسيات الحاسب الآلى والهارد وير وأنظمة التشغيل والسوفت وير والإنترنت والحماية.



دورة تدريبية لنواب رئيس هيئة قضايا الدولة دورة تدريبية لنواب رئيس هيئة قضايا الدولة



تنمية القدرات الرقمية وتنمية الوعي التكنولوجي لدى مستشاري الهيئة تنمية القدرات الرقمية وتنمية الوعي التكنولوجي لدى مستشاري الهيئة



النواب اثناء انعقاد الدورة التدريبية النواب اثناء انعقاد الدورة التدريبية



محاضر لنواب قضايا الدولة محاضر لنواب قضايا الدولة