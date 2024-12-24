شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إنه ببالغ الحزن والأسى وتسليما بقضاء الله وقدره تلقت نبأ وفاة جبالى محمد جبالى المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البرى الأسبق، وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم مجلس ادارة النقابة العامة للنقل البرى برئاسة اشرف الدوكار بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى محمد جبالى محمد عضو مجلس ادارة النقابة العامة للنقل البرى ورئيس اللجنة النقابية لعمال النقل البرى بسوهاج.

وتوجهت النقابة بخالص العزاء الى أسرة الفقيد راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بالمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



