شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الدولة تتحمل تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولى لمراكز تجميع الألبان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إدراج التمويل اللازم لتطوير مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5%، لتخفيف الأعباء على صغار المربين، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف حوالي 50 ألف جنيه لكل مركز ، تدعيما للمربي الصغير

أضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة تولى اهتمام كبير للنهوض بصناعة الألبان حيث استطاعت خلال سنوات معدودة أن تضع مصر على طريق النهضة الحقيقية لهذه الصناعة الهامة من خلال مشروعات عديدة مشيرا الى أن مشروعات انشاء مراكز لتجميع الألبان جاءت فى طليعة هذه المشروعات فهى من المشروعات الواعدة التى توفر فرص عمل للمنطقة المقام عليها ويساهم فى تقليل نسبة البطالة.

أوضح أن أهمية مراكز تجميع اللبن لمساعدة منتجي الألبان علي تصريف انتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح مما يشجعهم علي زيادة انتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكوه من الماشية اما بتحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن وهو ما يؤدي إلى زيادة الدخل، حيث تؤدي هذه المراكز خدمة لمصانع الألبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها الي مصانعها في حالة جيدة وبهذا تحصل مصانع الألبان علي كفايتها من اللبن.

واستهدف مشروعات تجميع الألبان تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وذلك أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

‎تأتي أهمية هذا المشروعات في مساعدة منتجى الألبان على تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح مما يشجعهم على زيادة إنتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكوه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن وهذا يؤدى لزيادة الدخل، فضلاً عن أن تلك المراكز تؤدي خدمة لمصانع الألبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها إلى مصانعها فى حالة جيدة وبهذا تحصل مصانع الألبان على كفايتها من اللبن.

كما تعمل هذه المراكز على تحسين صفات اللبن بتصفيته وترشيحه وتبريده فلا ترتفع حموضته كثيرا حتى يصل إلى المصانع، وتوفير وقت المنتج وتسهيل التعامل بين المنتجين والمصانع لاقلال نفقات النقل، كذلك يتم إجراء الاختبارات علي اللبن لتقدير نسبة الدهن به ومدى نظافتة لتقدير سعر اللبن الصالح ما يدفع المنتج إلى تحسين صفات ناتجه وعدم غشه، كما يتم توحيد صفات اللبن الوارد من المركز إلى المصانع.