شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العليا للحج: وضعنا ضوابط حاكمة لم تترك شيئًا للصدفة لخدمة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

قالت سامية سامي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن وزارة السياحة والآثار تحرص كل عام على تطوير وتحديث الضوابط المنظمة للحج اتساقًا مع تطوير سبل تنفيذ البرامج، ولا تألو الوزارة جهدًا في تحديث نظم العمل بها للتسهيل على الشركات ولمواكبة كل نظم العمل التقني الحديث بمجال الحج والعمرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي.

أضاف خلال كلمتها أن جهود هذا العام أسفرت هذا العام عن وضع ضوابط حاكمة لم تترك شيئا للصدفة بل ركزت في كل بنودها على ما يخدم الحجاج ويسهل من مهمة الشركات في خدمتهم وراحتهم، وسوف نرى اليوم من خلال نتيجة وبينات القرعة أن هناك إقبالاً من المواطنين على الحج السياحي ثقة فيه وفي الخدمات التي يتم تقديمها والتي تأتي كلها تحت الإشراف الكامل والرقابة المستمرة من وزارة السياحة والآثار ولعل مفهوم تلك الرقابة مساندة الشركات وتقديم كل التسهيلات لها على مدار الموسم ليصب كل ذلك نهاية في خدمة الحجاج وازالة كافة العقبات أمامهم.

استكملت: أننا على وعدنا لأهالينا من حجاج السياحة بأن نظل في خدمتهم باذلين كل جهد لإنجاح الموسم وتسهيل أدائهم الفريضة، وأن يستمر هذا الجهد حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن بعد أدائهم الفريضة.

وقالت: إن تلك اللحظة التي نحن بصددها الآن لم نكن لنصل إليها لولا تكاتف جهود كثير من الجهات والمسئولين الذين قدموا إلينا في وزارة السياحة والآثار كل دعم وعون لإنجاز مهمتنا بسهولة وتميز ونجاح، ولذا وجب علي توجيه الشكر لكل من ساهم، ويساهم في دعم جهودنا المخلصة لخدمة ضيوف الرحمن، فهناك الكثيرين الذين لم يتوانوا على التعاون معنا بدءا من مجلس الوزراء وعلى رأسه دولة رئيس الوزراء الذي لا يتوقف عن توجيهنا لخدمة أهالينا المصريين من ضيوف الرحمن،, وكذلك أجهزة وزارة الداخلية خاصة الشئون الإدارية ممثلة في اللواء المحترم اشرف عبد المعطي رئيس الجهاز التنفيذي للحج بجمهورية مصر العربية، حيث نتكاتف سويا يدا بيد طوال الموسم لخدمة جميع ضيوف الرحمن ويمتد التعاون إلى البعثة الرسمية للحج المصري، وهناك القنصليات السعودية بمصر ودورها المهم في مساندة جهودنا.