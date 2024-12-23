شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن فصل الشتاء العام الحالى.. موجات صقيع حتى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

بدأ فصل الشتاء فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية والذي يستمر حوالي 89 يوماً والانقلاب الصيفي في النصف الجنوبي، حيث ينتهى رسميًا 20 مارس 2025.





وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما يميز الشتاء الحالى وفقًا لمركز المناخ:



1- شتاء بارد ممتد قد يتخلله موجات برد قارس وموجات صقيع في يناير وقد تستمر في فبراير.

2- هناك فرص كبيرة لسقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية سواء الأمطار الخفيفة أو الغزيرة وقد تتشكل سيول في مناطق الظهير الصحراوي للوادي والدلتا وسيناء والساحل الشمالي، تؤدي إلى زيادة كبيرة في الرطوبة النسبية (الشبورة المائية صباحاً) والرطوبة الحرة (الندى).

3- انخفاض الحرارة الكبير والمتسارع أعمق وبمعدلات اكبر من السوابق والتأثير الكبير على معدلات الامتصاص السلبية وبطيء حركة عناصر هامة الفترة دي ( زي الكالسيوم والفسفور والماغنسيوم بالتحديد).

4- زيادة واضحة في قوة وطول فترة نشاط الرياح واللى تأثيرها كبير على معدلات البخر نتح وكمان تأثير ميكانيكي على تحريك وازعاج النباتات كتير.