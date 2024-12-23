شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب يختار ستيفن فاينبرج لمنصب نائب وزير الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب اختيار ستيفن فاينبرج لمنصب نائب وزير الدفاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه ينتظر عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل النزاع في أوكرانيا.



وأوضح ترامب، في مؤتمر بعنوان "نقطة تحول في الولايات المتحدة" في ولاية أريزونا: "قال الرئيس بوتين إنه يريد مقابلتي في أقرب وقت ممكن. لذلك سننتظر ذلك، ويجب أن ننهي تلك الحرب".

ووصف ترامب الصراع في أوكرانيا بأنه "فظيع"، وأكد أنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة بدلا من رئيس الدولة الحالي جو بايدن، لما حدث هذا الصراع.