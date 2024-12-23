شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى يغادر القاهرة بعد مباحثات بناءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى زياد النخالة ونائبه محمد الهندى القاهرة بعد إجراء مباحثات مهمة وبناءة مع الأشقاء المصريين بشأن الأوضاع الفلسطينية بشكل عام الحرب على غزة بشكل خاص.

وقد التقى الأمين العام لحركة الجهاد ونائبه خلال زيارتهما التى استغرقت عدة أيام للقاهرة، المسؤولين المصريين بالإضافة لوفود الفصائل الفلسطينية المتواجدة فى القاهرة، جاء ذلك فى بيان مقتضب للحركة.

وتركزت الاجتماعات التى أجراها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى ونائبه على الجهود والمساعى التى تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار واستعادة الهدوء فى غزة وزيادة المساعدات الإغاثية لأهالى القطاع والتخفيف من معاناتهم.

ووصف مصدر قيادى فى حركة الجهاد الإسلامى هذه الاجتماعات بالإيجابية والبناءة وأنها تعزز التوافق الفلسطينى الداعم للجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأبدت وفود الفصائل الفلسطينية ارتياحا كبيرا للدور المصرى والجهود التى تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الإسهام فى إنهاء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت القوى الفلسطينية قد أعربت فى بيان لها عن بالغ شكرها وتقديرها للجهود المصرية، وأعربت الفصائل عن ثقتها بقدرة مصر على تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى ووقف حرب الإبادة التى يتعرض لها قطاع غزة وتأمين دخول المساعدات بكميات كبيرة وكافية.