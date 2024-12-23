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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لأولى وثانية ثانوى 2025 بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأحد، 22 ديسمبر 2024 11:48 م
يؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، بداية شهر يناير القادم، حيث تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وما يعادله من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام 2024،2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
السبت 2025/1/11 اللغة الأجنبية الأولي
الأحد 2025/1/12 الرياضيات
الإثنين 2025/1/13 التاريخ
الثلاثاء 2025/1/14 اللغة العربية
الأربعاء 2025/1/15 علوم متكاملة
الخميس 2025/1/16 الفلسفة والمنطقجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (الشعبة الأدبية) الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
السبت 2025/1/11 - اللغة العربية - ثلاث ساعات
الأحد 2025/1/12 - الرياضيات
الإثنين 2025/1/13 - الجغرافيا
الثلاثاء 2025/1/14 - اللغة الأجنبية الأولي
الأربعاء 2025/1/15 – التاريخ
الخميس 2025/1/16 - علم النفس
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (الشعبة العلمية) الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
السبت 2025/1/11 - اللغة العربية
الأحد 2025/1/12 - رياضيات (بحتة) - رياضيات (تطبيقية)
الإثنين 2025/1/13 - الكيمياء
الثلاثاء 2025/1/14 - اللغة الأجنبية الأولي
الأربعاء 2025/1/15 - الفيزياء
الخميس 2025/1/16- الأحياء
جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
الامتحان يعقد أثناء اليوم الدراسي خلال الحصة الرابعة والخامسة
الخميس 2-1-2025 - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الوطنية
الأحد 5-1 2025 - مستوى رفيع ورقة أولى - مستوى رفيع ورقة ثانية
الخميس 9-1-2025 - التربية الدينية - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات
جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
الخميس 2025/1/2 - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات - التربية الدينية
الأحد 2025٥/1/5 - مستوى رفيع ورقة أولى - مستوى رفيع ورقة ثانية
الخميس 2025/1/9 - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الوطنية
الامتحان يعقد أثناء اليوم الدراسي خلال الحصة الرابعة والخامسة
2 ثانوي ادبي
2 ثانوي علمى_1
2 ثانوي مواد لا تضاف للمجموع
اولى ثانوي
اولي ثانوي لا تضاف للمجموع
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