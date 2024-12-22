شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أحداث 7 أكتوبر وحرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إننا سنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، مضيفا أن سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن أحداث 7 أكتوبر وحرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا للولايات المتحدة، مضيفا أنه سيقوم بتغييرات كبيرة في واشنطن والأغلبية الجمهورية في الكونجرس تدعم ترشيحاتي.