شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل بما يحقق الأهداف المطلوبة للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية.

توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين للاطلاع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها.

شهد الاجتماع متابعة برنامج تطوير الطيران المصري من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

الاجتماع تناول الدور الذي يمكن أن يقوم به النقل الجوي في دعم برامج التنمية الوطنية من خلال تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.

وجه الرئيس بالعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.