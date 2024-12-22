شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا الإثنين 23-12-2024 .. الأرصاد تحذر من تغيرات مفاجأة فى هذه المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من حالة الطقس بدءا من غد الإثنين 23-12-2024 ، حيث تتأثر البلاد من الساعة 02 صباحاً يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 الى الساعة 1800 مساء يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، باضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وخلال هذه الفترة تنشط الرياح الغربية على مطروح - الإسكندرية - البحيرة، وسرعة الرياح من (50:40 كم/س، و ارتفاع الموج من (3:2) متر.

وناشدت هيئة الأرصاد : يرجى اتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ويسود اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

ومتوقع اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.