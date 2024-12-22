شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع حسن المأمون بالقاهرة، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع امتداد حسن المأمون ومطلع كوبرى سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون وذلك لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2024 ابتداءً من (الساعة 12 صباحاً حتى 6 صباحاً)، وتحويل الحركة المرورية للمركبات على النحو التالى :-

▪ القادم من شارع حسن المأمون اتجاه محور المشير يتجه يساراً من الفتحة المستخدمة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش واستكمالاً بشارع الورش فيميناً محور شينزو أبى فالدوران والعودة اتجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.

▪ القادم من محور المشير اتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين اتجاه محور شينزو أبى فيميناً شارع المسبك والدوران والعودة اتجاه محور شينزو أبى فيمينا شارع الورش اتجاه مناطق حسن المأمون.

▪ القادم من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى يسلك شارع الورش اتجاه مناطق حسن المأمون.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.