شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى يعزى الأمين العام لمجلس النواب فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 06:03 م

نعي المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدة المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب.

وتقدم وزير الشئون النيابية والمستشارون والعاملون بالوزارة بصادق التعازي والمواساة، للمستشار أحمد مناع، وللأسرة، داعيين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.



